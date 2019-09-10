Бывший вице-губернатор Кубани стал мэром Сочи

В ходе тайного голосования депутаты городского собрания Сочи избрали градоначальником 34-летнего и.о. мэра Сочи Алексея Копайгородского, до этого занимавшего пост вице-губернатора Кубани. Кандидатуру Копайгородского поддержали единогласно.

«По итогам тайного голосования комиссия решила избрать Копайгородского Алексея Сергеевича главой города Сочи», – цитирует представителя счетной комиссии ТАСС.

Новый мэр поблагодарил всех за поддержку. «Мы все единомышленники, настроены на результат. Будем опираться на вас, жителей, будем оперативно решать вопросы», – сказал Копайгородский.

Градоначальник впервые был избран по новой схеме, до этого главу города избирали путем народного голосования.

Кандидатуры претендентов на пост мэра рассматривала конкурсная комиссия, которая анализировала достоверность поданных на конкурс документов, затем с кандидатами было проведено собеседование. Всего было подано 18 заявок. Двое претендентов не явились на заседание конкурсной комиссии, еще 14 получили отказ после проверки документов. В итоге к участию в тайном голосовании были допущены бывший вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский и бизнесмен Андрей Донченко.

Предыдущим мэром города дважды избирался Анатолий Пахомов, срок его полномочий истек 8 сентября.

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