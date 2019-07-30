Сочи обогнал Турцию по количеству туристов

Число российских туристов, отдыхающих в Сочи в 2019 году, превысило количество россиян, выбравших для отдыха Турцию, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Сочи – это самый популярный, посещаемый курорт среди российских в этом сезоне... Сочи удерживает пальму первенства, и этот год не исключение. Больше всего россиян отдыхает в Сочи, даже больше, чем в Турции», – передает РИА «Новости» слова Ломидзе в эфире «Вести FM».

Напомним, в начале июля сервис Aviasales провел опрос 34 тыс. пользователей и выяснил, что иностранным туристам чаще всего советуют первым посетить в России Санкт-Петербург.