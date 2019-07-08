Названы лучшие города России для туристов-иностранцев

Сервис Aviasales провел опрос 34 тыс. пользователей и выяснил, что иностранным туристам чаще всего советуют первым посетить в России Санкт-Петербург.

Как передает РИА «Новости», за Петербург проголосовало 56% опрошенных. По информации сервиса в Северную столицу чаще всего приезжают из Армении, Грузии, Казахстана, Белоруссии, Молдавии, Германии и Италии.

За столицу России проголосовало 32% респондентов. В Москву чаще других приезжают жители Казахстана, Белоруссии, Германии, Армении, Израиля, Чехии и Китая.

Советуют посетить Казань 7% опрошенных россиян. При этом в столицу Татарстана чаще всего приезжают туристы из Чехии, Германии, ОАЭ, Казахстана, Великобритании и Белоруссии.

За Сочи отдали голоса 5% опрошенных. Сюда чаще всего приезжают туристы из Армении, Белоруссии, Казахстана, Израиля, Грузии, Германии и Турции.

1 июля газета ВЗГЛЯД подробно писала, что приехать в Россию станет гораздо легче.

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