Экс-главу избиркома Коми приговорили за взятки от фигуранта дела Гайзера

Суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего председателя избирательной комиссии Коми Елену Шабаршину за взятки, полученные за информацию о ходе и итогах выборов.

«Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,56 млн рублей и лишением права занимать определенные должности в течение двух лет. Кроме того, судом в доход государства конфискована сумма взятки», – сказано на сайте СК по Республике Коми.

По данным следствия, в 2010-2015 годах Шабаршина ежемесячно получала от замглавы республики Алексея Чернова в качестве взятки деньги за предоставление оперативной информации о ходе и итогах выборов.

В ведомстве отметили, что на первоначальном этапе следствия Шабаршина признала вину, однако позже от признательных показаний отказалась.

Напомним, в июне 2019 года экс-глава Коми Вячеслав Гайзер был признан виновным в коррупции и получил 11 лет колонии.

Помимо Гайзера самый большой срок среди фигурантов получил его заместитель Алексей Чернов – девять лет колонии строгого режима.

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