Лукашенко опроверг подготовку своих детей к смене власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в республике, а при нем продолжат работать чиновники, которые умеют слышать и исполнять его поручения, сообщили СМИ.

Заявление было сделано на совещании, на котором рассматривается пакет прогнозных документов на 2020 год, а также оценивается работа экономики за истекший период 2019 года.

«Или как пописывают в интернете: «Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти...». Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Белоруссии не позднее 30 августа 2020 года.

Белорусский лидер также назвал скромным рост экономики страны и заявил правительству, что эту тенденцию надо менять.

«Однако меня настораживает, что он (экономический рост) не только скромный, но и крайне неустойчивый. Эту тенденцию нужно менять», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

Он добавил, что «прогноз на текущий год принимался действующим составом правительства».

«На прошлогоднем совещании я слышал доводы, что он выверен, обоснован и просчитан. Поэтому мои поручения, как письменные, так и озвученные публично, вы все знаете – все запланированное должно быть реализовано», –сказал белорусский лидер.

Лукашенко заявил также, что «дело не только и не столько в показателях, которые мы сейчас будем обсуждать».

«Положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе – через постоянное повышение своего благосостояния и уровня качества жизни», – сказал белорусский лидер, который добавил, что без экономического роста этого добиться невозможно.

Напомним, в мае министр экономики республики Дмитрий Крутой сообщил, что Белоруссия в этом году намерена «принципиально обсудить направления», по которым власти республики готовы сблизить свои позиции с Международным валютным фондом (МВФ) для получения кредита.

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