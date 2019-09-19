Цена барреля нефти Brent выросла до 63,8 доллара

Мировые цены на нефть утром четверга, 19 сентября, растут после двух сессий снижения, связанных с ожиданиями рынков по восстановлению добычи в Саудовской Аравии после атак.

Так, по состоянию на 9.11 мск стоимость фьючерсов на Brent росла на 0,31% – до 63,8 доллара за баррель. WTI дорожала на 0,26% – до 58,19 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По мнению старшего рыночного аналитика CMC Markets в Сиднее Майкла Маккарти, чье мнение приводит Reuters, цены на черное золото уже пришли к равновесию. Эксперт отмечает сохранение рисков в регионе на фоне обвинений Саудовской Аравией Ирана в причастности к атакам.

В начале недели нефтяные котировки подскочили более чем на 10% после новостей об атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в субботу, что привело к снижению добычи королевством почти вдвое.

Позднее цены на нефть снижались после заявлений Саудовской Аравии о сроках восстановления добычи.