ПФР разъяснил процесс подтверждения трудового стажа коллегами

В Пенсионном фонде России (ПФР) объяснили, как при ликвидации организации россияне могут подтвердить свой трудовой стаж через ее правопреемника, архив или бывших коллег.

В ПФР напомнили, что получить сведения о накопленных пенсионных баллах и страховом стаже можно через личный кабинет на сайте фонда, Единый портал госуслуг, территориальные органы фонда или через МФЦ, передает РИА «Новости».

При этом, если обнаружилось отсутствие каких-то сведений, то уточнить их можно через работодателя. Это касается периодов работы с 2002 года. Однако неточности обычно касаются периодов работы до 2002 года, до того как была введена система по учету пенсионных прав. Именно в этом случае можно обратиться за подтверждением данных к работодателю периода, за который есть неучтенные сведения.

«Если работодатель, в том числе государственная или муниципальная организация, прекратил свою деятельность, справки, подтверждающие стаж, может выдать его правопреемник, вышестоящий орган или архивная организация, которая располагает необходимыми сведениями», – отметили в ПФР.

Однако, если документы были утрачены в результате стихийного бедствия, небрежного хранения или умышленно уничтожены не по вине работника, то в качестве подтверждения могут использоваться документы, косвенно подтверждающие стаж или заработок.

Кроме того, подтвердить стаж можно с помощью показаний бывших коллег. «Периоды работы... можно установить по показаниям двух и более лиц, у которых трудовые книжки в порядке и которые знали человека по совместной работе», – сказали в ПФР, уточнив, что для этого будет достаточно письменного заявления и отсканированных страниц трудовых книжек коллег.

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