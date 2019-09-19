США признали неготовность к «гибридной войне» с Россией

Соединенные Штаты не готовы к «опосредованной и гибридной» войне с Россией, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Шеф американского военного ведомства в этой связи призвал внести коррективы в планы развития министерства обороны.

Эспер, выступая в среду на конференции ВВС США, заявил, что в последние годы Россия эффективно продемонстрировала ведение «опосредованных, гибридных боевых действий и боевых действий в серой зоне». Примерами таких событий он считает события в Крыму и на Украине. Министр, однако, не уточнил, что имеет в виду, передает РИА «Новости».

По мнению американского министра, Россия «знает, что не хочет и не может» противостоять США в обычной войне, «поэтому ищет другие способы, чтобы бросить нам вызов, вести стратегическое соперничество на уровне ниже, чем прямой вооруженный конфликт».

«Это новая форма боевых действий», – констатировал Эспер. «Я имею в виду, что во многом это как минимум то, к чему мы не готовы, и то, к чему мы должны быть готовы», – признал он. Шеф Пентагона сообщил, что в настоящее время в США изучают подготовку планов ведения кампаний на разных театрах боевых действий. «Мы пытаемся выйти на уровень стратегического соперничества ниже этого уровня», – заявил министр.

Он подчеркнул, что это касается не только военных, но и других ведомств США, которые должны «изменить эту стратегическую ситуацию, проводить информационные кампании и прочее».

Эспер добавил, что испытанием для США становятся военные операции, когда они оказываются «в серой зоне», уходя от обычного конфликта.

«Опосредованная война», или «война по представительству» – конфликт, за непосредственными участниками которого стоят более крупными игроки. Примеры такой войны – Корейская и начальный этап Вьетнамской.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Кроме того, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД