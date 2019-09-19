В Раде призвали Украину пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Украина должна пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, Киев должен пойти на компромисс в переговорах с другой стороной, однако та, в свою очередь, тоже должна пойти навстречу представителям Украины, передает телеканал NewsOne.

«Военного решения этого конфликта нет. Давайте не успокаивать себя иллюзиями. Если уже зазывать решать это таким путем, то делать нужно все в окопе, а не здесь», – отметил Гетманцев.

Что касается идеи присвоить Донбассу особый статус, то это может привести к «развалу страны», уверен депутат.

«Вещи, которые касаются нашего суверенитета мы не готовы обсуждать. Мы также не готовы рассматривать изменения в Конституцию Украины про особый статус Донбасса. Это является прямой федерализацией Украины, что в итоге приведет к ее фактическому распаду», – заключил он.

Ранее сообщалось, что власти Украины готовы к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского в Донбассе.

До этого СМИ заявили, что украинская сторона отказалась подписать «формулу Штайнмайера», предполагающую особый статус для Донбасса, однако глава МИД Украины Пристайко сообщил, что дал согласие на этот документ.

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