В Киеве заявили о готовности к отводу сил из Донбасса

Власти Украины готовы к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского в Донбассе, заявила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского», – написала Олифер в Facebook по итогам заседания.

Она также сообщила, что в Киеве не имеют принципиальных возражений по существу «формулы Штайнмайра» о местных выборах в Донбассе.

«Реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы», – пояснила Олифер.

Кроме того, она сообщила, что на переговорах в Минске был достигнут значительный прогресс по вопросу обмена пленными в Донбассе.

«Достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц», – написала она.

Ранее СМИ заявили, что украинская сторона отказалась подписать «формулу Штайнмайера», предполагающую особый статус для Донбасса, однако глава МИД Украины Пристайко сообщил, что дал согласие на этот документ.

Представитель ЛНР заявил, что отказ Украины от подписания «формулы Штайнмайера» ставит под угрозу срыва саммит «нормандской четверки» и процесс разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе.

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