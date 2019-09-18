Киев заявил о новых подходах к амнистии в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что у Киева есть новые подходы к вопросу амнистии в Донбассе.

Глава украинского МИД отметил, что вариант проведения амнистии участников конфликта в Донбассе, который будет выбран Киевом, зависит от того, «на сколько гибким будет украинский народ, украинские депутаты и правительство», передает ТАСС.

Он добавил, что в любом случае амнистию не получат те, кто «убивал и издевался».

План президента Украины Владимира Зеленского по решению конфликта в регионе исключает кровопролитие, заявил Пристайко.

«Президент Зеленский в своем плане предлагает не разводить следующие участки, иначе мы будем разводить 300 лет, а развести сразу по всей линии соприкосновения», – добавил министр.

В случае, если конфликт не разрешится путем переговоров в Минске, то Киев вернется к идее введения миротворцев в Донбасс, отметил Пристайко.

«Если у нас не получается, и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия», – заявил министр, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что Украинская сторона отказалась подписать «формулу Штайнмайера», предусматривающую закон об особом статусе для Донбасса.