Россия обвинила США в срыве эвакуации лагеря беженцев Рукбан

Операция по расформированию лагеря беженцев Рукбан в Сирии находится на грани срыва из-за провокаций, организованных подконтрольными США боевиками, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мизинцев сообщил, что уже «все готово» для возвращения беженцев из Рукбана и из других, более мелких лагерей на территории, подконтрольной США. Людей планируют вывести за 30 дней, начиная со следующей пятницы, 27 сентября, передает РИА «Новости».

В рамках оперативного плана по Рукбану от американской стороны требовалось обязать подконтрольные вооруженные бандформирования обеспечить безопасность автобусных колонн ООН и Сирийского арабского красного полумесяца в 55-километровой зоне Эт-Танф, а также организовать их допуск на территорию лагеря.

«Выполняя свою часть обязательств, сирийское правительство поддержало инициативу ООН по доставке в лагерь гуманитарного груза (...) Но организованные подконтрольными США боевиками провокации ставят на грань срыва операцию по эвакуации жителей Рукбана. При этом значительная часть гуманитарной помощи оказалась в руках бандитов», – подчеркнул генерал.

Кроме того, главари бандформирований, действующих в зоне Эт-Танф, отказались гарантировать безопасность представителям ООН и Красного полумесяца.

Таким образом, «складывается впечатление, что свое согласие на реализацию оперативного плана по расформированию лагеря Рукбан американская сторона дала лишь затем, чтобы обеспечить гуманитарной помощью подконтрольных им боевиков».

Между тем ситуация в лагере с учетом приближения холодного времени года «будет только деградировать», заявил Мизинцев, ссылаясь на оценку ООН и Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, в районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США.

Лагерь Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. При этом США отказываются снабжать беженцев едой и лекарствами. Этот отказ Москва сочла абсурдным.

Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе. Так, например, глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что люди там вынуждены торговать своими детьми.

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