Минобороны и Пентагон поспорили из-за лагеря беженцев Рукбан

Россия считает абсурдным отказ США обеспечивать продуктами и предметами первой необходимости находящийся под их контролем лагерь беженцев Рукбан, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Абсурдной выглядит позиция американского руководства, озвученная на днях специальным представителем президента США по Сирии Джеймсом Джеффри, вновь возложившим ответственность за бедственное положение сирийцев в Рукбане на Россию и Сирию», – сказал Мизинцев, передает ТАСС.

По его словам, Джеффри «цинично заявляет, что … обеспечивать его (Рукбана) жителей продовольствием и предметами первой необходимости они не намерены, так как это якобы затянет пребывание американских войск в зоне Эт-Танф на неопределенный срок».

Российский генерал напомнил, что, по мнению России и Сирии, незаконное нахождение войск США на этой территории и есть основная причина нынешней ситуации. «Единственный путь к спасению сирийцев лежит через окончательное расформирование лагерей», – отметил Мизинцев, передает РИА «Новости».

По данным Минобороны, и без того тяжелая гуманитарная обстановка в лагерях беженцев Рукбан и Эль-Холь продолжает стремительно ухудшаться. Вопреки многочисленным обещаниям американской стороны условия жизни сирийский граждан в лагерях с начала года улучшить не удалось. Кроме того, наличие в лагерях членов семей террористов, а также сложившаяся тяжелая социальная и криминогенная обстановка приводят к радикализации жителей и распространению идеологии террористической группировки «Исламское государство*».

20 июля спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объяснил, почему его страна не собирается заботиться о беженцах, которые находятся в лагере рядом с американской базой в САР.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что беженцы в сирийском лагере Рукбан вынуждены торговать своими детьми.

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