В ООН назвали страны – лидеры по эмиграции

Наибольшее количество мигрантов происходит из Индии, за рубежом проживает 18 млн выходцев из этой страны, Россия занимает четвертое место в этом списке с 10 млн человек, сообщается в исследовании ООН.

Треть всех мигрантов в мире – выходцы из 10 стран, говорится в исследовании The International Migrant Stock 2019 отдела народонаселения департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, передает ТАСС.

Первое место занимает Индия (18 млн человек), второе – Мексика (12 млн человек), третье – Китай (11 млн человек), четвертое – Россия (10 млн человек), пятое – Сирия (8 млн человек).

Количество международных мигрантов достигло 272 млн человек в 2019 году, что на 51 млн больше, чем в 2010 году. На данный момент мигранты составляют 3,5% мирового населения, в 2000 году этот показатель равнялся 2,8%.

Примерно половина всех мигрантов живут в 10 странах, США принимают больше всех (51 млн человек, 19% от общего числа). Второе и третье места занимают Германия и Саудовская Аравия (по 13 млн человек), четвертое – Россия (12 млн человек), пятое – Великобритания (10 млн человек), шестое – ОАЭ (9 млн человек).

Россия, по этим данным, является одним из лидеров по количеству мигрантов и лидером по количеству принимающих выходцев из других стран.

В августе ООН предупредило о глобальной нехватке еды из-за изменения климата.