СБР подтвердил дисквалификацию биатлонистки Васильевой

Союз биатлонистов России (СБР) подтверждает дисквалификацию биатлонистки Маргариты Васильевой на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщили в организации.

«Маргарита Васильева признана виновной согласно п. 2.4 Антидопинговых правил IBU (требований, касающихся местонахождения спортсмена), и на нее наложена дисквалификация сроком 18 месяцев, в течение которых спортсменка не может принимать участия в официальных соревнованиях. Срок начала дисквалификации – 17 сентября 2019 года. Все результаты спортсменки, начиная с 4 февраля 2019 года, аннулируются», – передает РИА «Новости» сообщение СБР.

Васильева в прошлом сезоне выступала за сборную России в Кубке мира, выиграла золото в эстафете на этапе в немецком Оберхофе, на чемпионате мира-2018 по летнему биатлону россиянка победила в смешанной эстафете.

Тем временем президент СБР Владимир Драчев заявил что дисквалификация биатлонистки Маргариты Васильевой невыгодна, потому что за ней последует пересчет очков, набранных сборной России.

«Могу подтвердить, что мы получили официальный документ по решению о дисквалификации Васильевой. Если коротко, в нем четыре пункта. Васильева признана виновной в нарушениях требований, касающихся местонахождения спортсменки. Налагаемый срок дисквалификации 2 года, но, принимая во внимание степень вины спортсменки, он сокращен до 18 месяцев, начиная с 4 февраля 2019 года. Все результаты Васильевой, начиная с 4 февраля 2019 года до даты принятия настоящего решения аннулируются, со всеми вытекающими последствиями, включая снятие очков и изъятие медалей. Все дальнейшие просьбы спортсменки по пересмотру дела отклоняются. Документ подписан председателем антидопинговой комиссии IBU Кристофером Веддером», – заявил Драчев.



«Это решение максимально невыгодно для СБР, потому что за ним последует пересчет очков, набранных сборной России. Хочу подчеркнуть правильность решения не выставлять Маргариту Васильеву на прошедший чемпионат мира в Эстерсунде, мы понимали, что это может быть чревато последствиями при определенных условиях», – подчеркнул глава СБР.

В декабре 2017 года СБР был ограничен в правах – российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под флагом страны, однако Россия не может проводить соревнования под эгидой IBU. Ранее сообщалось, что вопрос восстановления СБР не должен обсуждаться на заседании IBU в октябре в Мюнхене.

По словам Драчева, решение IBU о дисквалификации Васильевой может доставить СБР определенные трудности на конгрессе IBU в Мюнхене.

«Самое главное, что решение о ее (Васильевой) дисквалификации может наложить определенные трудности на конгрессе IBU в Мюнхене 17-20 октября 2019 года», – заявил Драчев.

Напомним, во вторник сообщалось, что российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.