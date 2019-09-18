По факту нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников завели дело

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18 сентября, среда  |  Последнее обновление — 11:42  |  vz.ru
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Как потрясения на рынке нефти скажутся на рубле

Эксперты ждут благоприятной осени для нефти и рубля Фото: Егор Алеев/ТАСС
Атака дронов на крупнейший нефтяной завод Саудовской Аравии помогла нефти пойти вверх. Однако черное золото не рвануло к 100 долларам за баррель – оно не доросло даже до 70 долларов. Причина этого: никто не понимает, насколько серьезны последствия произошедшего. А поэтому эксперты все еще не исключают скачка нефти ввысь. Правда, к резким изменениям курса рубля это не приведет.  Подробности...
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Эстония пытается усилить себя Путиным

Визит Кальюлайд в Россию и ее встреча с Путиным вызвали в Прибалтике громкий скандалФото: EPA/ALEXANDER NEMENOV/POOL/ТАСС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ответ на критику со стороны других стран и политиков объяснила, зачем она поддерживает прямой контакт с Кремлем. По ее словам, это «усиливает Эстонию внутри ЕС». В данном случае госпожа президент лукавит. Россия, к которой она испытывает весьма сложные чувства, нужна ей совсем для другого. Подробности...
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Русская птица поможет восточной дипломатии

Разведение кречета может принести не только финансовые, но и дипломатические успехиФото: Wothe, K./Global Look Press
Сразу несколько важнейших задач способен решить проект, начинающийся в Приморье. Центр по разведению соколов-кречетов дает возможность сохранить легендарную русскую птицу и укрепить дипломатические отношения с арабскими монархиями.  Подробности...
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Россия потеснит США в арабском мире с помощью С-400

За последние четыре года принц Мухаммед бин Салман пять раз приезжал к Владимиру Путину Фото: Susan Walsh/AP/ТАСС
Предложение Владимира Путина саудовским властям купить у России комплексы С-400 стало следствием атаки дронов на нефтяные предприятия королевства. Позиции России на Ближнем Востоке за последние годы серьезно укрепились. А покупка саудитами нашего оружия в ходе предстоящего визита президента в Эр-Рияд будет иметь важное значение для усиления позиций России не только в исламском мире. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Болтон ушел, а проблемы остались

Владимир Добрынин, журналист
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности, но напряженность в Карибском регионе не упала – скорее, наоборот, повысилась. Это закономерное следствие политики Соединенных Штатов, создающих и раздувающих проблемы везде, где возможно. Подробности...

Американские соцсети приватизируют право на общение

Максим Соколов, публицист
Достижение Цукерберга и ему подобных в том, что они изобрели частную, но при этом очень большую, прямо-таки универсальную систему человеческой коммуникации. Но объявили, что как хозяева они вправе решать и вязать, как им заблагорассудится. Подробности...
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Собчак и Богомолов пришли в храм в поисках смысла

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Люди могут ругать продажных попов на джипах, злиться на слияние церкви с властью, сваливать на «этих скрепоносцев» все ужасы нашей жизни, но в конечном итоге все оказываются на пороге храма. Оказались там и Собчак с Богомоловым. Подробности...
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      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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              По факту нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников завели дело

                 18 сентября 2019, 11:31
              Фото: Попов Владимир/ТАСС
              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати  •
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              СК возбудило уголовное дело по факту нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

              По данным следствия, 17 сентября около 17.00 в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне России были обнаружены рыболовные шхуны под флагом КНДР, осуществляли браконьерский промысел водных биологических ресурсов.

              «В ходе оперативных мероприятий по проверке судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление членам досмотровой команды, в результате этого четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них – огнестрельное ранение», – говорится в сообщении на сайте СК.

              По уголовному делу создана следственно-оперативная группа. Назначены необходимые экспертизы и допрашиваются очевидцы произошедшего.

              «В настоящее время осуществляется конвоирование рыболовных судов и граждан КНДР к месту осмотра и производству следственных действий», – заявили в СК.

              Во вторник приморские пограничники в Японском море обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством. Шхуны были задержаны российскими пограничниками, но северокорейский экипаж оказал вооруженное сопротивление. Трое пограничников были ранены.

              Задержаны более 80 северокорейцев.

              В МИД России вызвали поверенного в делах КНДР.

              Директор Первого департамента Азии МИД Георгий Зиновьев заявил временному поверенному в делах КНДР в России Чин Чжон Хепу о серьезной озабоченности Москвы в связи с инцидентом в Японском море с северокорейскими браконьерами.

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