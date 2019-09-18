По факту нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников завели дело

СК возбудило уголовное дело по факту нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

По данным следствия, 17 сентября около 17.00 в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне России были обнаружены рыболовные шхуны под флагом КНДР, осуществляли браконьерский промысел водных биологических ресурсов.

«В ходе оперативных мероприятий по проверке судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление членам досмотровой команды, в результате этого четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них – огнестрельное ранение», – говорится в сообщении на сайте СК.

По уголовному делу создана следственно-оперативная группа. Назначены необходимые экспертизы и допрашиваются очевидцы произошедшего.

«В настоящее время осуществляется конвоирование рыболовных судов и граждан КНДР к месту осмотра и производству следственных действий», – заявили в СК.

Во вторник приморские пограничники в Японском море обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством. Шхуны были задержаны российскими пограничниками, но северокорейский экипаж оказал вооруженное сопротивление. Трое пограничников были ранены.

Задержаны более 80 северокорейцев.

В МИД России вызвали поверенного в делах КНДР.

Директор Первого департамента Азии МИД Георгий Зиновьев заявил временному поверенному в делах КНДР в России Чин Чжон Хепу о серьезной озабоченности Москвы в связи с инцидентом в Японском море с северокорейскими браконьерами.

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