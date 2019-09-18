Рогозин решил сократить топ-менеджмент РКК «Энергия»

Глава Роскосмоса поручил руководству РКК «Энергия» сократить число советников гендиректора предприятия Николая Севастьянова, которых в настоящее время у главы корпорации 14 человек, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Недавно в РКК «Энергия» приезжал Дмитрий Рогозин, где проводил рабочее совещание. На этом совещании, в частности, обсуждалась оргштатная численность сотрудников предприятия. У гендиректора РКК «Энергия» сейчас 14 советников, чем руководство Роскосмоса было очень недовольно и поручило сократить это количество», – рассказал источник ТАСС.

В Роскосмосе уточнили, что нормализация численности сотрудниковявляется важным условием развития этих предприятий и ракетно-космической отрасли в целом и относится не только к РКК «Энергия».

«Система нормализации численности сотрудников относится ко всем предприятиям госкорпорации «Роскосмос», – заявили в госпорпорации.

Напомним, в мае 2018 года сообщалось, что число замов гендиректора Роскосмоса и исполнительных директоров госкорпорации может быть сокращено в два раза; в первую очередь это коснется руководителей финансово-экономического блока.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД