Суд изъял имущество экс-главы Клинского района Подмосковья

По решению Клинского суда в доход государства изъято имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.

«Клинский городской суд поддержал в полном объеме иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства имущества бывшего главы Клинского муниципального района Александра Постриганя и его близких лиц, полученного из непредусмотренных законом источников. В доход государства обращены 1700 объектов недвижимости, 4 автомобиля, 5 млрд рублей денежного эквивалента уже отчужденного ответчиками имущества. Общая стоимость изымаемого имущества оценивается в 9 млрд рублей», – цитирует ТАСС сообщение в пресс-службе Генпрокуратуры.

В числе изъятого имущества находится кинотеатр «Мир», лодочная станция в парковой зоне, городской торговый центр, детская поликлиника, котельные района, общественная баня, культурно-исторический объект «Торговые ряды Клина», рынок, производственные комплексы градообразующих заводов с междугородними железнодорожными путями, два детских сада, базы отдыха, участки для строительства жилых домов, а также земли лесного фонда.

По данным следствия, родственники Постриганя, близкие лица и подконтрольные фирмы также были вовлечены им в преступную организацию. Он использовал их для перевода государственного имущества в личную собственность.

«Более того, Постригань оформлял и непосредственно на себя некоторые ликвидные активы, например, базу отдыха в Астрахани», – добавили в Генпрокуратуре.

В 2002-2018 годах Постригань оформил в свою собственность активы общей стоимостью 64 млн рублей. Кроме того, в период с 2002 по 2017 год Постригань и его близкие незаконно обратили в свою собственность более двух тысяч объектов недвижимости Клинского района Московской области на общую сумму в 9 млрд рублей. Его официальные доходы за этот период составили 25,7 млн рублей (с учетом деноминации).

В ходе подготовки иска, который рассматривался в течение трех месяцев, следователи изучили документы налоговых, регистрационных органов Астраханской, Московской, Тверской областей, Краснодарского края, Москвы в отношении более чем 80 физических и юридических лиц.

К делу привлечены 25 ответчиков. «В обоснование произведенных расходов адвокатами ответчиков были представлены договоры дарения сыну и племяннику Александра Постриганя. В частности, за 2007 год на сумму 250 млн рублей. В короткие сроки прокурором совместно с УФСБ России по Москве и Московской области установлено и доказано суду, что эти сделки носят фиктивный характер. Единственными дарителями являлись престарелые отец и мать супруги Постриганя – пенсионеры в возрасте более 80 лет», – добавили в надзорном ведомстве.

Напомним, экс-глава Калининского района Постригань обвиняется в мошенничестве и растрате на 43 млн рублей, в отношении него заведено уголовное дело.