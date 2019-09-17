Названа стоимость «шоколадной» процедуры ульяновской чиновницы

Недельный курс «шоколадных» нафталановых ванн, в которых «искупалась» ульяновская чиновница Светлана Опенышева, стоит около 650 долларов.

«...Номер полулюкс пятизвездочного отеля с трехразовым питанием и лечением начинается от 1099 манатов (около 650 долларов – прим. ВЗГЛЯД)», – рассказали РИА «Новости» в санатории, где отдыхала чиновница.

На прошлой неделе Опенышева, занимающая пост директора областного учреждения «Правительство для граждан», опубликовала в Сети селфи с отдыха, где она принимает нафталановую ванну. «Много шоколада не бывает», – подписала снимок она.

Пост вызвал возмущение у ульяновского губернатора Сергея Морозова, который назвал поведение Опенышевой «чудачеством» и потребовал «жить более скромно». В отношении Опенышевой была начата проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении.

Позже сама чиновница заявила, что никого не хотела обидеть, а хотела только поделиться впечатлениями от отдыха.

Нафталан – уникальный лечебный курорт. Он является единственным месторождением целительной нафталановой нефти, которая помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, кожных, урологических, гинекологических.

Нафталан расположен в 50 километрах от древнего города Гянджа, второго по величине в Азербайджане.