Египет обвинил итальянского экс-консула в краже артефактов

Генпрокурор Египта Набиль Садек приказал задержать бывшего почетного консула Италии в Луксоре Ладислава Отакара Скакаля за кражу десятков тысяч археологических ценностей и попытке их вывоза из страны, сообщают СМИ.

Речь идет о партии 22 тыс. египетских археологических ценностей, которых власти Италии задержали в порту города Салерно, передает РИА «Новости» со ссылкой на новостной портал «Аль-Ватан».

Отмечается, что груз отправили из египетской Александрии. Сам экс-консул скрывается от египетских властей.

В 2018 году Египет вернул ценности из Италии и начал собственное расследование. По этим данным, Скакаль договорился с местными жителями о переправке артефактов в Италию для их перепродажи. Египтяне, помогавшие в отправке ценностей, были задержаны и ждут суда. В доме консула в Каире и в его банковской ячейке также найдены древнеегипетские артефакты.

В 2017 году Египетские археологи обвинили 95-летнюю жительницу Австралии в краже артефактов из Египта, Палестины и Иордании.