Политолог назвал причину победы Бабушкина в Астраханской области

«Тот факт, что он прошел программу подготовки высшего кадрового и управленческого резерва – сильно облегчило ему работу во время очень сложной избирательной кампании», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Григорий Казанков, комментируя победу на выборах и вступление в должность губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

«Благодаря так называемой «школе губернаторов» Бабушкину хватило компетенций, – отметил Григорий Казанков. – У него было очень мало времени, чтобы провести кампанию эффективно и заручиться поддержкой фактически трех четвертей избирателей. Это очень серьезный результат. Практически не было примеров, за исключением, пожалуй, Приморского края, когда человек пришел за три месяца до выборов и смог так уверенно победить».

При этом эксперт отметил, что ситуация в регионе непростая. «И систему управления, и экономику, и остальные сферы, все надо менять. И то, что Бабушкин имеет опыт школы губернаторов – ему очень сильно поможет», – поделился политолог.

Новый глава региона строил карьеру в силовых структурах, потом имел опыт работы в Росимуществе, тоже довольно специфической структуре с точки зрения ее взаимодействия с другими органами управления, правительством и так далее. Бабушкин практически не имел опыта регионального управления, но эффективно включился. На сегодняшний день, есть заметные достижения, и нет серьезных ошибок, констатировал Григорий Казанков.

«Другое дело, что Игорю Юрьевичу предстоит еще очень много чего сделать в плане кадров. На верхний уровень пришли новые люди, система изменена, надо дальше двигаться – на муниципальный. Это не значит, что всех надо менять на уровне муниципалитетов, но надо модернизировать сложившиеся в регионе подходы к взаимодействию», – заключил собеседник.

Ранее сообщалось, что победивший на выборах губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин во вторник официально приступил к обязанностям главы региона, передавал «Интерфакс».

Председатель избиркома огласил постановление избирательной комиссии о признании выборов «состоявшимися и действительными» и вручил Бабушкину удостоверение губернатора Астраханской области. После этого Бабушкин принес присягу.

Напомним, 8 сентября в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, 10 сентября избирательная комиссия Астраханской области официально утвердила результаты голосования на выборах губернатора региона. Победителем был признан врио главы региона Игорь Бабушкин, за которого проголосовали 75,63% избирателей.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.