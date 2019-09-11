Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах в Астраханской области

Избирком Астраханской области признал действительными выборы губернатора, в которых победил врио главы региона Игорь Бабушкин.

«Члены облизбиркома подписали протокол о результатах выборов губернатора Астраханской области 8 сентября 2019 года и признали выборы состоявшимися и действительными... Губернатором Астраханской области избран Игорь Бабушкин, получивший поддержку большинства астраханцев», – передает РИА «Новости» сообщение избиркома.

Там добавили, что за Игоря Бабушкина (самовыдвижение) проголосовали 75,63% избирателей, за Николая Арефьева (КПРФ) – 11,81%, за Тимофея Щербакова (ЛДПР) – 5,13%, за Сергея Сычева – 4,82% голосов, явка составила 33,49%.

В воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

Напомним, избирательная комиссия Астраханской области на заседании во вторник официально утвердила результаты голосования на выборах губернатора региона. Победителем признан врио главы региона Игорь Бабушкин, за которого проголосовали 75,63% избирателей.

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