Бабушкин победил на выборах губернатора в Астраханской области

Избирательная комиссия Астраханской области на заседании во вторник официально утвердила результаты голосования на выборах губернатора региона. Победителем признан врио главы региона Игорь Бабушкин, за которого проголосовали 75,63% избирателей, сообщил председатель облизбиркома Игорь Коровин.

«Принято решение признать выборы губернатора Астраханской области состоявшимися и действительными, считать избранным Игоря Бабушкина», – передает ТАСС слова Коровина.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

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