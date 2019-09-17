Депутаты парламента Словакии проголосовали против недоверия премьеру

Большинство депутатов парламента Словакии проголосовало против выражения недоверия премьеру Петеру Пеллегрини, на чем настаивала оппозиция.

Спикер парламента Андрей Данко сообщил, что «за отставку премьера проголосовали 62 депутата, против – 66», следовательно, «предложение депутатов от оппозиционных партий об отставке премьера Петера Пеллегрини не прошло», передает РИА «Новости».

Внеочередное заседание парламента для выражения вотума недоверия премьеру инициировали в конце августа 32 депутата от оппозиционных партий из-за того, что Пеллегрини не уволил с поста замминистра юстиции Монику Янковскую, подозреваемую в контактах с криминальными деятелями.

Две недели назад Янковская покинула ведомство по собственному желанию, однако оппозиция настояла на проведении заседания, которое депутаты использовали, чтобы еще раз заявить, что при нынешнем правительстве в республике криминал сросся с властью.

В начале августа в словацких СМИ были обнародованы данные из дела об убийстве в 2018 году журналиста Яна Куциака и его невесты, по подозрению в организации которого был арестован известный теневой предприниматель Мариан Кочнер.

Материалы дела говорят о том, что Янковская поддерживала контакты с Кочнером. Полиция изъяла у нее для расследования мобильный телефон.

Очередные парламентские выборы состоятся в Словакии 29 февраля 2020 года.