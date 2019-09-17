От неизвестной жидкости из бутылки погибли четыре человека в Тверской области

Следователи выясняют обстоятельства смерти четырех человек в Тверской области, погибших после того, как они выпили жидкость из принесенной одним из них бутылки, сообщили в региональном СК.

По данным следствия, вечером 15 сентября 44-летний мужчина пришел в одну из квартир поселка Зеленогорский Вышневолоцкого района Тверской области в гости к своим знакомым – 36-летней женщине и 44-летнему мужчине. Вместе они выпили неизвестную жидкость из бутылки, принесенной мужчиной.

«Затем мужчина направился в гости к своему 51-летнему приятелю, с которым они употребили аналогичную жидкость после чего, 16 сентября 2019 года его тело и тела трех лиц, с которыми он употреблял жидкость, были обнаружены в квартирах», – передает РИА «Новости» сообщение СК.



Возбуждено уголовное дело, проводятся судебно-медицинские экспертизы и судебно-химические экспертизы жидкости, содержащейся в бутылках, изъятых на местах происшествий. Также следователи устанавливают место производства и покупки жидкости.

Напомним, зимой 2016 года в результате отравления концентратом для ванн «Боярышник», не предназначенном для употребления внутрь, в Иркутской области отравились 77 человек.

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