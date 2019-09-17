Бензовозы загорелись на заправке в Челябинской области

Два бензовоза загорелись во вторник утром на автозаправке в Челябинске на улице Асфальтная, один человек пострадал, сообщили в региональном главке МЧС.

«На момент пожара два бензовоза стояли на наливной эстакаде автозаправочного комплекса. Сотрудники МЧС работали по повышенному номеру сложности пожара... Площадь пожара составила 200 кв. метров. По предварительным данным, есть один пострадавший», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.

Причина пожара и его обстоятельства уточняются.



Как сообщили администрации Челябинсва, пострадал водитель одного из бензовозов, у него черепно-мозговая травма, ожогов нет. Мужчину отбросило взрывной волной, медики везут его в областную клиническую больницу №3.

Напомним, в июле бензовоз взорвался на 44-м километре автодороги Карпинск-Кытлым в Свердловской области, жертвами взрыва стали три человека, пятеро пострадали.