Женщина сбросила четырехлетнего ребенка с моста в Москве

Женщина сбросила ребенка с Некрасовского моста в Москве, сообщили СМИ.

Как передает РЕН ТВ, инцидент произошел на проспекте Защитников Москвы у Некрасовского моста в сторону области. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Четырехлетнего малыша доставили в больницу. Подробности выясняет полиция.

Напомним, в марте 2018 года на Украине женщина выбросила младенца в реку после ссоры с мужем.