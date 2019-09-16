Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн после атаки на саудовские нефтяные объекты.

«Саудовская Аравия закрыла свой трубопровод на Бахрейн после нападения на свои нефтяные объекты», – цитирует РИА «Новости» сообщение агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В сутки Трубопровод до бахрейнского НПЗ BAPCO перекачивает 220-230 тыс. баррелей нефти компании Saudi Aramco. НПЗ пытается обеспечить судам возможность ввоза около 2 млн баррелей саудовской нефти.

В ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками, в результате произошли пожары на НПЗ Абкайк и Хурайс. Саудовская Аравия подтвердила, что атаки привели и приостановке производства и потере половины нефтедобычи.