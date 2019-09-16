Стало известно о троих детях Васильевой и Сердюкова

Экс-глава департамента имущественных отношений министерства обороны России Евгения Васильева и экс-министр обороны Анатолий Сердюков стали родителями троих детей.

Васильева и Сердюков в данный момент воспитывают троих детей. Так, пара усыновила трехлетнего Николая и двухлетнюю Татьяну, а еще одного ребенка им родила суррогатная мать в этом году, сообщает Mash.

Отмечается, что все дети носят фамилию Васильевы и отчество в честь отца – Анатолия.

Ранее сообщалось, что столичный ЗАГС отказался регистрировать младшего ребенка Васильевой, рожденного суррогатной матерью.

Напомним, летом 2018 года стало известно о свадьбе бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова и экс-сотрудницы ведомства, фигурантки дела о хищениях в Оборонсервисе Евгении Васильевой. В ответ на соответствующий вопрос Сердюков заявил, что не хотел бы комментировать свою личную жизнь.