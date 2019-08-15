Стало известно о рожденном суррогатной матерью ребенке экс-чиновницы Васильевой

Столичный ЗАГС отказался регистрировать ребенка экс-главы департамента имущественных отношений министерства обороны России Евгении Васильевой, рожденного суррогатной матерью, сообщил осведомленный источник в окружении бывшей чиновницы.

По словам источника, в 2018 году Васильева обратилась в Хамовнический отдел ЗАГС с заявлением о регистрации мальчика, рожденного по программе суррогатного материнства, с просьбой записать ее матерью ребенка, передает агентство городских новостей «Москва».

Источник утверждает, что суррогатная мать дала свое согласие на запись Васильевой родителем мальчика. Однако бывшей чиновнице отказали в государственной регистрации рождения ребенка по причине того, что родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью, могут быть записаны только супруги, а Васильева в зарегистрированном браке на момент рождения мальчика не состояла.

«В связи с отказом Е.Васильева обратилась в суд, который признал незаконным отказ Хамовнического ЗАГС в государственной регистрации рождения ребенка, и обязал зарегистрировать ребенка с указанием в качестве матери Е.Васильевой», – добавил источник.

В Мещанском районном суде подтвердили, что иск Васильевой удовлетворен. «Исковое заявление Васильевой Евгении Николаевны к управлению ЗАГС города Москвы удовлетворено», – заявила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова. При этом она не уточнила подробности иска, так как он касается частной жизни.

Адвокат экс-чиновницы Хасан-Али Бороков отказался комментировать информацию.

Напомним, летом прошлого года телеведущий Андрей Малахов сообщил о свадьбе бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова и экс-сотрудницы ведомства, фигурантки дела о хищениях в Оборонсервисе Евгении Васильевой. В ответ на соответствующий вопрос Сердюков заявил, что не хотел бы комментировать свою личную жизнь.