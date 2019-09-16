Путин подписал указ о помиловании

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16 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:11  |  vz.ru
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Россиянам дадут новые возможности накопить на пенсию

В правительстве предлагают способы самим накапливать на свою пенсиюФото: Красильников Станислав/ТАСС
Правительство вновь обсуждает внесение изменений в систему начисления пенсий. Появился и новый термин – «гарантированный пенсионный продукт». Предлагаемая реформа, скорее всего, оставит за государством лишь функцию надзора, а размер же будущей пенсии будет полностью зависеть от усилий каждого гражданина по ее накоплению. Что именно предлагается и будет ли это работать? Подробности...
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Как Хрущев покорил Америку

Эйзенхауэра разозлил подарок Хрущева, но к советскому лидеру он все же отнесся с симпатиейФото: Егоров Василий/ТАСС
Ровно 60 лет назад начался визит советского лидера в США − первый в истории отношений между двумя странами. Неожиданно для многих, двухнедельная поездка Никиты Хрущева не обернулась для него позором, как предполагалось изначально. Наоборот, она принесла победу советской дипломатии и спутала Вашингтону все карты. Но что помогло Хрущеву покорить Америку?  Подробности...
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Русская церковь одержала большую победу над Константинополем

Практически неизбежны суды за храмы и другую недвижимость, в первую очередь – за собор Александра Невского и Сергиевское подворьеФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
За почти две тысячи лет существования христианства Церкви чаще разъединялись, чем объединялись. Тем ценнее принятое в день церковного нового года решение о возвращении большинства приходов «Русского экзархата» в Западной Европе под руку Московской патриархии. В РПЦ это событие уже объявили завершением «драмы разделения русского народа». Смирится ли Константинополь с воссоединением Русской православной церкви? Подробности...
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Почему американские дипломаты позволяют себе хамить

Сербии предлагается забыть про совершенные Западом против нее военные преступленияФото: Goran Tomasevic/Reuters
Посол США в Сербии призвал Белград «шире смотреть» на бомбардировки Югославии авиацией НАТО в 1999 году. Российский МИД призвал американцев извиниться, но, скорее всего, в Госдепе даже не поймут, что имеется в виду. Чем вызваны подобные заявления американских дипломатов – душевной черствостью или искренней уверенностью в том, что бомбы НАТО способны нести только добро? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Курск выбрал современную власть

Константин Комков, политолог, член Общественной палаты РФ
Итоги выборов в Курской области еще раз показали, что запрос на позитивные изменения достаточно велик. Куряне проголосовали за того кандидата, кто способен эффективно действовать в непростых экономических условиях. Подробности...
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Богомолов и Собчак – современные герои «Бесов»

Сергей Мардан, публицист
Типаж, к сожалению, очень распространенный среди образованных и благополучных людей, ставший такой приметой современной русской жизни. Это те, кто иронизирует над «скрепами», кто ядовито оскорбляет «религиозное мракобесие» и смеется над патриотизмом. Подробности...
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Шпионских голубей сменили оппозиционеры

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Американская разведка и Госдеп сделали правильные выводы: вместо голубей с камерами у них нынче в России действуют блогеры с камерами и телеканалы – опять же с камерами. Но оппозиционер идейный – и потому работает лучше голубя. Подробности...
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      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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      Визит Владимира Путина в Дагестан

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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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          Для вас венчание в церкви, это:
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          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

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              Путин подписал указ о помиловании

              16 сентября 2019, 16:47

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 81-летнего пенсионера Алексея Давыдова.

              «Помиловать Давыдова Алексея Петровича, 1938 года рождения, осужденного 3 октября 2018 года Ряжским районным судом Рязанской области, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», – говорится в указе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

              Указ вступает через 10 дней со дня его официального опубликования.

              Давыдов является ветераном труда, у него слабое здоровье и несколько хронических заболеваний, передает РИА «Новости». По этим данным, он отбывает наказание за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, которого он несколько раз ударил ножом.

              Давыдов признался в преступлении и возместил ему имущественный и моральный вред. У пенсионера нет других судимостей, на текущий момент он отбыл девять месяцев заключения.


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