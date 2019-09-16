СК начал проверку по видео с избиением девочки в Москве

Следователи в Москве инициировали проверку по видеозаписи в Сети, где подростки избили сверстницу, сообщает столичное ГСУ СК.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по видеозаписи, размещенной в социальной сети, о жестоком избиении девушки», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ролике зафиксировано, как группа подростков наносит удары руками и ногами девушке в голову и туловище, отмечает СК. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента и ведут розыск причастных, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе ГУ МВД отметили, что мать потерпевшей написала заявление в полицию, правоохранительные органы начали проверку, передает РИА «Новости».

В августе сообщалось, что в Петербурге правоохранители задержали двух подростков, которые подозреваются в нападении и избиении прохожего, сделавшего им замечание.