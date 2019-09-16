ВС оставил в силе приговор польскому шпиону

Верховный суд России признал законным решение Мосгорсуда о 14-летнем сроке в колонии для шпиона из Польши Мариана Радзаевски, который пытался получить компоненты комплекса ПВО С-300, сообщили в ФСБ.

Суд счел доказанным, что Радзаевски искал возможность заполучить «секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300, чтобы незаконно вывести из в Польшу».

«Верховный Суд Российской Федерации, рассмотрев апелляционную жалобу и предоставленные стороной защиты доводы, признал законным и обоснованным решение Московского городского суда в отношении гражданина Республики Польша», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

Напомним, 25 июня в Мосгорсуде сообщили, что на основании приговора суда гражданин Польши Мариан Радзаевски признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж); ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В ФСБ сообщили, что Радзаевски искал возможность заполучения секретных комплектующих зенитно-ракетного комплекса «С-300» с целью их последующего незаконного вывоза в Республику Польша. При попытке совершения сделки Радзаевски был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России.

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