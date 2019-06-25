Охотившийся за данными о ракетных комплексах польский шпион осужден в Москве

Гражданин Польши Мариан Радзаевски был признан виновным в шпионаже, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«На основании приговора Московского городского суда гражданин Польши Мариан Радзаевски признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж); ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – сообщили в суде, передает РИА «Новости».

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как материалы дела содержат информацию, составляющую государственную тайну.

Радзаевски пытался заполучить секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Иностранец изыскивал возможность заполучения секретных комплектующих зенитно-ракетного комплекса «С-300» с целью их последующего незаконного вывоза в Республику Польша. При попытке совершения сделки Радзаевски был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России», – пояснили в ФСБ.

Следствие также установило, что Радзаевски работал на польскую организацию, которая является ведущим поставщиком польских вооруженных сил и спецслужб.

В декабре 2018 года гражданина четырех стран Пола Уилана задержали по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США.