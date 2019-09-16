Эксперт объяснил, зачем космонавтам огнестрельное оружие

«Вернуть огнестрельное оружие нужно, тем более, что раньше оно входило в экипировку», – заявил газете ВЗГЛЯД летчик-космонавт Александр Лазуткин, комментируя информацию о том, что Роскосмос рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в экипировку космонавтов.

«Оно нужно в случае аварийной посадки в местах, где нет людей. Чтобы подавать сигналы и защищаться от диких животных», – пояснил летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин.

По его словам, Роскосмос мог поднять вопрос о возвращении оружия после многочисленных обращений специалистов космической отрасли.

«Наверняка многие жаловались. И задумался бы о другом – почему оружие исключили из экипировки? Это естественный предмет, который необходим для того, чтобы обезопасить свою жизнь. Его убрали, и это было страшно. Что нам, людям обессиленным, против медведя с перочинным ножом идти? А то, что хотят вернуть – это хорошо и правильно», – заключил космонавт.

Ранее сообщалось, что Роскосмос рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в экипировку российских космонавтов. «Формирование состава носимого аварийного запаса для пилотируемого транспортного корабля нового поколения («Орел», ранее известном как «Федерация») будет проводиться на более позднем этапе его создания», – передает РИА «Новости» сообщение Роскосмоса.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность вернуть в аварийный запас огнестрельное оружие, в госкорпорации сказали: «Рассматриваем варианты».

Позже в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») заявили о готовности создать новый пистолет для космонавтов.

«Учитывая богатый опыт института в разработке различных видов стрелкового оружия, предприятие в случае получения заказа готово приступить к его выполнению», – рассказали в пресс-службе института.

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