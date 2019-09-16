В России задумались над возвращением космонавтам оружия

Роскосмос рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в экипировку российских космонавтов, рассказали в госкорпорации.

«Формирование состава носимого аварийного запаса для пилотируемого транспортного корабля нового поколения («Орел», ранее известном как «Федерация») будет проводиться на более позднее этапе его создания», – передает РИА «Новости» сообщение Роскосмоса.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность вернуть в аварийный запас огнестрельное оружие, в госкорпорации сказали: «Рассматриваем варианты».

сообщалось, что РКК «Энергия» изготавливает два новых пилотируемых корабля «Орел». Один из них будет многократно запускаться на ракетах тяжелого класса «Ангара-А5» и сверхтяжелого «Енисей» к Международной космической станции (МКС) и в дальний космос.

Напомним, 9 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что летные испытания нового российского космического корабля «Орел» займут пять лет и будут завершены к 2028 году.

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