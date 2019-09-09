Роскосмос придумал название для ракеты «Союз-6»

Новая российская ракета-носитель «Союз-6» может получить название «Амур», заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Скорее всего, да», – передает ТАСС ответ Рогозина на вопрос, может ли «Союз-6» получить название «Амур».

Он рассказал также, что стартовый стол для ракет «Союз-5» и «Союз-6» появится в России в 2025-2026 годах.

«Мы это сделаем на территории Российской Федерации. Это 25-26 год», – передает РИА «Новости» слова Рогозина по итогам рабочей встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Он добавил, что летные испытания нового российского космического корабля «Орел», ранее называвшегося «Федерация», займут пять лет и будут завершены к 2028 году.

Ранее сообщалось о характеристиках двух версий пилотируемого корабля «Федерация», который позже был переименован в «Орел».

Напомним, в субботу сообщалось, что РКК «Энергия» изготавливает два новых пилотируемых корабля «Орел». Один из них будет многократно запускаться на ракетах тяжелого класса «Ангара-А5» и сверхтяжелого «Енисей» к Международной космической станции (МКС) и в дальний космос.

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