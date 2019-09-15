В Саудовской Аравии обозначили цель по восстановлению нефтедобычи

Саудовская Аравия намерена на треть восстановить потерянную из-за атаки дронов нефтедобычу к понедельнику, 16 сентября, пишет американская Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.

«Мы должны быть в состоянии вернуть 2 млн баррелей нефти (...) к завтрашнему дню», – приводит WSJ слова одного из чиновников.

Он добавил, что ситуация оказалась «определенно хуже», чем казалось в первые часы после атаки, передает РИА «Новости».

«Но мы стараемся убедиться, что рынок не будет испытывать никаких дефицитов, пока мы полностью не войдем в обычный режим», – добавил чиновник.

Напомним, в ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Саудовская Аравия признала потерю половины нефтедобычи.

В Кремле заявили, что атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка.

На восстановление инфраструктуры уйдут недели, некоторое время экспорт удастся удерживать на нормальном уровне за счет запасов. Впоследствии, по мнению трейдеров и аналитиков, стоимость нефти подскочит до 100 долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала, как атака дронов взорвет мировой рынок нефти.