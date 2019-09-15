Авен вспомнил, как Путин рассердился на Березовского

Председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» рассказал, как Владимир Путин рассердился на Бориса Березовского.

Речь идет об эпизоде, который произошел в начале 90-х годов, когда в Россию на встречу с губернатором Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком приехал губернатор штата Оклахома Дэвид Уолтерс. Путин, работавший тогда советником Собчака, по словам Авена, занимался организацией встречи, на которой также присутствовал Борис Березовский.

«На этой встрече Березовский заснул, это было очень некрасиво», – приводят слова Авена «Вести».

Председатель совета директоров «Альфа-банка» рассказал, что пытался разбудить Березовского, бросая в него бумажные шарики. При этом Собчак, по его словам, не видел, что один из участников встречи уснул.

«Но Путин все это видел, и все это видели. (…) Путин действительно был рассержен, потому что он это организовывал, в какой-то степени отвечал, представлял Собчаку эту группу. Это была очень понятная реакция», – добавил Авен.

Он сказал, что считает Березовского другом юности и символом 90-х. Авен добавил, что никакого бизнеса с Березовским у него не было, но один раз получил от него деньги.

Председатель совета директоров «Альфа-банка» рассказал, что сейчас с президентом России общается нечасто – два-три раза в год, и разговор идет на макроэкономические темы.

Петр Авен также заявил, что влияние Березовского на семью Ельцина – легенда, которую он создал сам. «Это абсолютная неправда. Юмашев (Валентин Юмашев, глава администрации президента России с 11 марта 1997 по 7 декабря 1998 – прим. ВЗГЛЯД) был ключевой фигурой в конце 90-х годов, Березовский не оказывал никакого практически влияния, это абсолютный миф», – подчеркнул он.

Авен также считает, что термин «лихие 90-е» появился во многом благодаря Березовскому. По его словам, именно стремление Березовского играть без правил, его наглость, решительность, попрание норм одновременно с успешностью и демонстрацией богатства сделало его народным антигероем.

В новом времени у Березовского уже не было возможности жить «без тормозов», как в 90-е, добавил Авен.

Председатель совета директоров «Альфа-банка» добавил, что у него нет оснований не верить в то, что Березовский покончил с собой. «Мне кажется, он просто покончил с собой», – сказал он. По его словам, самым важным для Березовского была возможность влияния, которой он лишился, когда потерял деньги.

Напомним, Березовский умер в пригороде Лондона 23 марта 2013 года. Согласно данным о результатах вскрытия тела олигарха, озвученным британской полицией, причиной смерти стало удушение. Позже судмедэксперты оценили вероятность самоубийства Березовского и пришли к выводу, что пока нельзя однозначно утверждать, повесился бизнесмен или был убит.