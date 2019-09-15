Пьяная китаянка покусала стюардессу по пути в Пекин

Гражданка Китая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, устроила скандал и покусала одну из бортпроводниц на борту самолета, следовавшего рейсом из Афин в Пекин, пишет газета Beijing News.

Уточняется, что инцидент произошел 11 сентября, однако известно об этом стало только сейчас, передает РИА «Новости».

Сообщается, что китаянка во время полета употребляла алкоголь, начала скандалить с другими пассажирами и покусала одну из бортпроводниц, которая пыталась вмешаться в ссору.

Женщина была задержана в международном аэропорту Пекина, в настоящее время нарушительница находится под арестом.

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В апреле прошлого года самолет авиакомпании Air China экстренно сел в Чжэнчжоу провинции Хэнань после того, как один из пассажиров взял в заложники бортпроводницу.

В январе 2015 года 25 пассажиров авиакомпании China Eastern Airlines были задержаны сотрудниками полиции в городе Куньмин из-за того, что они открыли несколько аварийных выходов после споров с членами экипажа из-за задержки рейса.

Случаи нападений на стюардесс происходят и в рейсах в России. Так, в начале сентября пассажир самолета авиакомпании «Азимут» рейсом Ростов-на-Дону – Владикавказ ударил бортпроводницу, которая попросила его не курить на борту.

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