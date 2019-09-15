В Тбилиси началась акция против американского колониализма

Сотни сторонников оппозиционного «Альянса патриотов» в воскресенье вышли на акцию к посольству США в Тбилиси, протестуя против того, что Америка, по их словам, проводит «не дружественную, а колониальную политику» по отношению к Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Лидеры «Альянса» требуют от Америки прекратить поддерживать экс-президента Михаила Саакашвили и главного идеолога саакашвилевского режима депутата Георгия Бокерия.

Выражением «колониальной политики», по словам организаторов акции, стало и то, что на днях «патриотов» не допустили на организованную Институтом Маккейна конференцию в Тбилиси.

Вице-спикер парламента от «Альянса» Ирма Инашвили пришла на конференцию, чтобы выступить и отмести обвинения в «пророссийскости», однако американский эксперт Дэвид Крамер не разрешил сделать это, причем в довольно грубой форме.

«Америка наш партнер, но не наш директор, мы независимы, у нас свое достоинство», – заявила Ирма Инашвили.

Депутат от «Альянса» Эмзар Квициани заявил, что в Грузию не должны допускать американцев, которые ведут себя вызывающе, порождая антизападные настроения.

«Главная цель акции – требование свободы для властей нашей страны, для всех нас. От таких, как Крамер или Мэтью Брайза (бывший куратор Грузии в Госдепе, который отличается просаакашвилевскими настроениями)!» – заявил он на акции.

«Они – эти американцы – вместе с Саакашвили много раз нарушали закон», – отметил депутат в своем выступлении.

«Надоело уже, дайте нам свободу», – отметил Эмзар Квициани, подчеркнув, что позиции США в Грузии страдают от таких, как Крамер и Брайза.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД