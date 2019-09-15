Пассажирский самолет экстренно приземлился в Красноярске с отказавшим двигателем

Самолет Як-42 сел в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности, сообщили в МЧС.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным Telegram-канала 112, самолет летел из Талакана в Уфу, однако у него отказал правый двигатель.

Лайнер приземлился успешно. На борту было 116 пассажиров и 8 членов экипажа.

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