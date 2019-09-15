В Японии автомобиль въехал в толпу пешеходов

В японском городе Нагоя в районе железнодорожной станции Канаяма автомобиль такси вылетел на тротуар и совершил наезд на группу пешеходов, сообщил телеканал NHK.

По его сведениям, в результате инцидента пострадали по меньшей мере семь человек. Все пострадавшие были госпитализированы, один из них получил серьезные травмы, передает ТАСС.

Полиция изучает обстоятельства случившегося и допрашивает 70-летнего водителя.

Напомним, в прошлую пятницу в Берлине Porsche въехал в толпу прохожих.