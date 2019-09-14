В России рассказали о переговорах с США по загранучреждениям

Москва на регулярной основе проводит с Вашингтоном консультации по вопросу нормализации работы загранучреждений России в США, заявил источник в Министерстве иностранных дел.

«Подобные экспертные консультации с американцами проводятся регулярно», – сообщил источник ТАСС.

«Наш диалог, касающийся среди прочего нормализации условий функционирования российских загранучреждений в США, носит фактически постоянный характер», – добавил он.

Американское посольство в Москве, объявив на прошлой неделе об открытии новых пунктов собеседования для получения деловых и туристических виз до середины января 2020 года, заявило, что российская сторона якобы не желает «выдавать визы новым консульским сотрудникам дипмиссии США в России, получившим назначение на работу в Россию».

В посольстве России в Вашингтоне выразили недоумение в связи с появлением этих сообщений.