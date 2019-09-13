Дисквалифицированной из-за откровенного купальника пловчихе в США вернули медаль

Пловчихе Брекинн Уиллис, которая ранее была дисквалифицирована из-за слишком откровенного купальника, вернули медаль соревнований на Аляске.

Ассоциация школьного спорта Аляски пришла к выводу, что дисквалификация была «жесткой и ненужной», отметив, что девушка «была нацелена исключительно на то, чтобы спортивная одежда соответствовала форме ее тела», сообщает местный телеканал KTUU.

В итоге дисквалификация Брекинн Уиллис была отменена, также были восстановлены все командные и индивидуальные очки. А в отношении судьи соревнований Джил Блэкстоун началась проверка.

Ранее сообщалось, что Брекинн Уиллис дисквалифицировали и лишили победы в соревнованиях из-за чересчур оголенных ягодиц. Судьи сочли, что купальник 17-летней пловчихи не соответствует регламенту.