Собчак объяснила поездку в открытом катафалке на свадьбе

Телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему на свадьбе с режиссером Константином Богомоловым она каталась в открытом катафалке.

«А гибдд и правда мучает моих водителей почему катафалк был открыт. Спойлер: потому что мы дышим», – написала Собчак в своем телеграм-канале.

Напомним, Константин Богомолов и Ксения Собчак обвенчались в храме Большего Вознесения. На свадьбе молодожены катались в открытом катафалке.

На мероприятие отреагировал экс-супруг Собчак Максим Виторган.