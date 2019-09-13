Виторган с хохотом отреагировал на свадьбу Собчак

Актер Максим Виторган прокомментировал свадьбу своей бывшей супруги телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, которая состоялась в пятницу, 13 сентября.

«Сейчас реквизиторы на съемочной площадке потеряли мое игровое обручальное кольцо... хохочу...)» – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, 13 сентября Собчак и Богомолов поженились. При этом в Грибоедовский ЗАГС в Москве они прибыли на черном катафалке. До церемонии Собчак показала свое свадебное платье.

В начале года разразился скандал, когда Виторган подрался с Богомоловым. По данным СМИ, причиной драки стала Собчак, которую обвиняли в измене.

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