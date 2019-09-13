Конгресс США запросил переписку глав Facebook, Google и Apple

Юридический комитет палаты представителей конгресса США запросил документы и записи общения глав Facebook, Google, Apple и Amazon в рамках антимонопольного расследования. Об этом говорится в документах на сайте ведомства.

До 14 октября компании должны будут предоставить данные, в том числе сообщения и записи телефонных разговоров руководства. Информацию должны будут передать: основатели Google Сергей Брин, Ларри Пейдж, Эрик Шмидт, глава Facebook Марк Цукерберг, руководитель Apple Тим Кук и глава Amazon Джеф Безос.

«Цель расследования, которым занимаются обе партии – исследовать проблемы конкурентности на цифровом рынке; (выяснить), вовлечены ли основные компании в монополистические практики онлайн, а также достаточны ли существующие антимонопольные законы, политика и уровень их исполнения для решения этих проблем», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Конгресса.

Ранее сообщалось, что власти США готовятся начать расследование в отношении Facebook, Google, Apple и Amazon по факту возможных нарушений антимонопольного законодательства.