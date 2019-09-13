Конькобежка Фаткуллина объяснила продажу «призового» автомобиля

Серебряный призер Олимпиады в Сочи конькобежка Ольга Фаткулина объяснила решение о продаже иномарки, подаренной за победу в альтернативных играх.

Фаткулина рассказала «Комсомольской правде», что ее супруг мечтает о стадионе, который можно превратить в детский спортивно-образовательный центр, где дети «занимались бы спортом, изучали английский язык, посещали театральную студию».

«Будущие атлеты должны быть разносторонне развитыми, а не как в нашем детстве: выбрали спорт, и все», – добавила она.

Объявление о продаже автомобиля за 3,5 млн рублей спортсменка выложила на своей странице в социальной сети.

В Кремле заявили, что «абсолютно нормально» относятся к решению Фаткулиной продать автомобиль.