Кремль оценил продажу конькобежкой Фаткуллиной «призового» автомобиля

В Кремле «абсолютно нормально» относятся к тому, что призер сочинской Олимпиады российская конькобежка Ольга Фаткулина продает подаренный ей за соревнования в 2018 году автомобиль, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Серебряный призер Олимпиады в Сочи российская конькобежка Ольга Фаткулина на своей странице в Instagram сообщила, что продает BMW X4 2018 года за 3,5 млн рублей.

«Нормально абсолютно. Это же ее машина. Человек хочет – ездит, хочет – продает, хочет – дарит дальше. Это же ее собственность. Каких-либо обременений на эту собственность не накладывалось», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как в Кремле отнеслись к этой новости.

Напомним, ранее российский фигурист, золотой призер зимней Олимпиады Максим Траньков объяснил, что олимпийские чемпионы продают подаренные им BMW в связи с тем, что не все могут себе позволить их содержание.

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